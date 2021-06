Boxen : Box-Quali: Hammer und Wahner verpassen Olympia-Ticket

Profi-Boxweltmeisterin Christina Hammer und Ex-Weltmeisterin Ornella Wahner sind in der Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio gescheitert.

Köln | Beide verloren am Freitag ihren jeweils ersten Kampf bei der Europa-Qualifikation in Paris. Die 30 Jahre alte Hammer unterlag in der 75-Kilo-Klasse der Schwedin Love Holgersson mit 2:3 Punktrichterstimmen. Wahner kassierte gegen die Rumänin Maria Nechta eine 0:5-Niederlage. Die für ihre Olympia-Chance vorübergehend ins Amateurlager zurückgekehrte H...

