Auf dem Gelände einer Gesamtschule in Hamburg hat am Montagmorgen ein Bootshaus gebrannt. Die Einsatzkräfte wurden gegen 6.30 Uhr gerufen, wie ein Feuerwehrsprecher berichtete. Da stand das vier Mal fünf Meter große Gebäude bereits in Flammen. Die Brandursache war zunächst noch nicht bekannt, die Polizei ermittelt.

von dpa

erstellt am 21.Aug.2017 | 07:44 Uhr