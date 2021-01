Brände : Bootshalle an der Alster geht in Flammen auf

Eine Bootshalle an der Alster in Hamburg-Ohlsdorf ist am späten Donnerstagabend in Flammen aufgegangen.

Hamburg | Mit teilweise 70 Mann war die Feuerwehr bis zum Freitagmorgen im Einsatz, um die Flammen zu löschen und ein Übergreifen auf ein angrenzendes Restaurant zu verhindern, wie ein Sprecher am Freitag mitteilte. Zwischendrin gab es demnach auch eine kleine Ex...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.