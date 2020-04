Freizeit : Bootsbesitzer dürfen ihre Boote für die Saison vorbereiten

Bootsbesitzer dürfen in Hamburg ihre Boote endlich fit für die Saison machen. Das sei nun unter Einhaltung der Corona-Abstandsregeln in den öffentlichen Sportbootvereinen wieder möglich, sagte ein Sprecher der Hamburger Wasserschutzpolizei am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. So dürften maximal zwei Personen auf ein Boot. Zulässig seien zudem Bootsarbeiten durch die Eigner.

Avatar_shz von dpa

25. April 2020, 14:44 Uhr

Ein Ausflug ist den Vereinsmitgliedern dagegen nicht erlaubt. «Sie dürfen auf ihre Boote rauf und dürfen da auch rumwerkeln. Sie dürfen nur nicht rausfahren», sagte der Sprecher weiter. Das sei von den Bootsstegen der Sportvereine heraus nicht erlaubt. Vom eigenen, privaten Anleger sei das dagegen möglich. Hintergrund ist, dass Menschenansammlungen zur Eindämmung des sich ausbreitenden Coronavirus vermieden werden sollen. Die Wasserschutzpolizei werde das Einhalten der Regeln auf dem Wasser kontrollieren. «Wir haben Leute draußen. Ob bei Missachtung Geldstrafen fällig sind, entscheiden die Kollegen vor Ort.» Zuvor hatte NDR 90,3 berichtet.