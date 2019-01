Kriminalität : Bombendrohung in Krankenhaus in Bargfeld-Stegen

Wegen einer Bombendrohung ist eine Station des Heinrich-Sengelmann-Krankenhauses in Bargfeld-Stegen (Kreis Stormarn) evakuiert worden. Nachdem ein Unbekannter am Freitagnachmittag telefonisch eine Drohung gegen das Krankenhaus ausgesprochen habe, seien etwa 120 Patienten in eine nahegelegene Sporthalle verlegt worden, teilte eine Polizeisprecherin mit. Die Polizei sei mit zehn Beamten und Sprengstoffhunden vor Ort, um die Station abzusuchen. Da das Krankenhaus recht abgelegen ist, sind keine Anwohner von der Drohung betroffen. Wann die Patienten auf ihre Station zurückkehren können, war zunächst unklar.

von dpa

04. Januar 2019, 17:15 Uhr

In den vergangenen Wochen hatten bereits Bombendrohungen an den vier Landgerichten in Schleswig-Holstein die Einsatzkräfte auf Trab gehalten. Vor Weihnachten mussten zudem in Heide (Kreis Dithmarschen) wegen einer Bombendrohung eine Marktpassage, ein Weihnachtsmarkt sowie mehrere Straßen in der Innenstadt geräumt werden. Bei keinem der Vorfälle waren später verdächtige Gegenstände gefunden worden.