Fußball : Boldt: «Weiterer gemeinsamer Weg» mit Hecking möglich

Sportvorstand Jonas Boldt vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV steht weiterhin zu Trainer Dieter Hecking. «Wir können uns einen weiteren gemeinsamen Weg vorstellen», sagte Boldt am Mittwoch. Seine Bewertung traf er unabhängig von der Spielklasse, in der der HSV in der nächsten Saison steht. Die Hamburger sind derzeit Tabellenvierter. Beim Saisonfinale am Sonntag können sie auf Platz drei rutschen und damit die Relegationsspiele um den Bundesliga-Aufstieg erreichen. Dafür müssten sie im heimischen Volksparkstadion gegen den SV Sandhausen mehr Punkte holen als der derzeitige Tabellendritte 1. FC Heidenheim beim Zweitliga-Meister Arminia Bielefeld.

Avatar_shz von dpa

24. Juni 2020, 15:14 Uhr

Nach der Saison wollen Boldt und Hecking das Spieljahr analysieren und «eine Bewertung der Möglichkeiten» vornehmen. Die Trainerfrage, versicherte Boldt, werde gemeinsam mit dem Aufsichtsrat entschieden. «Ich werde ein starkes Wort dabei haben», sagte der 38 Jahre alte frühere Sportdirektor von Bayer Leverkusen, der seit Mai vergangenen Jahres Sportvorstand in Hamburg ist.