Fußball : Boateng kündigt baldiges Comeback bei Bayern an

Fußball-Profi Jerome Boateng rechnet mit einem Comeback beim deutschen Meister FC Bayern München in den kommenden Wochen. «Mir geht es sehr gut. Ich bin voll im Plan und kann sagen, dass ich bald wieder auf dem Platz stehe», betonte der Abwehrspieler, der sich Ende der vergangenen Saison verletzt hatte, am Rande einer PR-Veranstaltung in Hamburg.