Kriminalität : Blutspur führt Polizisten auf direktem Weg zu Einbrecher

Eine Blutspur vom Tatort bis zum Versteck eines mutmaßlichen Einbrechers hat die Polizei in Kiel direkt zu dem Tatverdächtigen geführt. Ein Zeuge habe einen Einbruch in einen Handy-Shop beobachtet und die Beamten in der Nacht zu Samstag informiert, teilte die Polizei am Montag mit. Mehrere Männer hatten demnach die Scheibe des Geschäfts eingeschlagen und waren anschließend geflüchtet.