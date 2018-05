Krankenhäuser : Blutspendestation eröffnet auf Campus der Universität

Auf dem Campus der Universität Hamburg können Studenten nun jeden Donnerstag Blutspenden. Das Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) hat dort am Donnerstag eine Blutspendestation errichtet. Laut Eigenaussage hofft die Klinik damit 50 bis 80 neue Spender pro Woche zu gewinnen. Der Bedarf an Blutkonserven in Deutschland sei hoch.

von dpa

03. Mai 2018, 15:30 Uhr

Hamburger können neben der neuen Station des UKE an zwei weiteren Standorten des Universitätsklinikums Blut spenden oder an einer der fünf Stationen des Blutspendedienst Hamburg, einer Tochter der Asklepios Kliniken Hamburg. Das DRK bietet daneben in Hamburg jährlich rund 150 öffentliche Blutspendetermine an verschiedenen Orten an, sowie 200 firmeninterne Blutspendetermine.