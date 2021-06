Gedenkstätten : Blütezeit auf dem größten Friedhof Hamburgs

Die Blütezeit hat den Friedhof Hamburg-Ohlsdorf in eine Oase voller Rhododendronblüten verwandelt.

Hamburg | Fast alle der 36.000 Rhododendren zeigen sich in ihren schönsten Farben, wie der Friedhof Ohlsdorf mitteilte. Die aus Nordamerika stammende Pflanze gibt es in weiß, weinrot, violett und orange zu sehen. Dieses Jahr seien die Blumen aufgrund der Witterungsumstände zudem so dicht und kräftig wie noch nie, hieß es weiter. Der Ohlsdorfer Friedhof ist d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.