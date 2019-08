American Football : Blue Devils und NFL bringen Flag-Football an die Schulen

Hamburg (dpa/lno) – Die National Football League (NFL) will ihr Flag-Programm an deutschen Schulen etablieren und hat sich Hamburg als ersten Standort ausgesucht. Am Sonntag startete das Projekt auf dem Trainingsgelände der Hamburg Blue Devils. Trotz Regens waren mehr als 50 Schüler und Lehrer von zehn ausgewählten Schulen der Hansestadt auf die Anlage gekommen. In den kommenden vier Monaten soll Flag-Football Teil des Sportunterrichts sein. Den Abschluss des Programms bildet ein Turnier mit allen teilnehmenden Schulen. Das Siegerteam reist zum Pro Bowl 2020 nach Orlando in Florida.

von dpa

18. August 2019, 13:53 Uhr

Flag-Football vermeidet im Gegensatz zum American Football Tacklings. Um ihn zu stoppen, wird dem ballführenden Spieler ein farbiges Band (Flag) aus dem Gürtel gezogen. «Das Tolle ist, dass es komplett kontaktarm ist. Es wird viel gelaufen, es wird viel gepasst und viel gefangen. Hier werden die Grundtechniken für American Football gelegt und es ist ein toller Einstieg», sagte Mitorganisator Maximilian von Garnier, der sich selbst als Football-Pionier bezeichnet. «Wir stellen die Trainer und das Equipment und ermöglichen den Lehrern, später selbstständig zu arbeiten.»