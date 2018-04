Verbraucher : Block-House-Knoblauchbrote zurückgerufen: Verletzungsgefahr

von dpa

30. April 2018, 12:37 Uhr

Das Unternehmen Block Food hat unter dem Namen der Hamburger Steakhaus-Kette Block House im Handel vertriebene Knoblauch- und Kräuterpesto-Brote zurückgerufen. Es bestehe Verletzungsgefahr, da nicht auszuschließen sei, dass in Produkte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 20. Mai Kleinteile einer Maschine aus dem Produktionsbetrieb des Brotlieferanten gelangt seien, teilte das Unternehmen am Montag in Hamburg mit. Brote mit entsprechendem Mindesthaltbarkeitsdatum könnten gegen Erstattung des Kaufpreises in den jeweiligen Geschäften oder bei der Block Foods AG zurückgegeben werden. Die Brote in den Restaurants seien nicht betroffen, hieß es.