Fußball : Blindenfußballer genießt Nominierung für «Tor des Monats»

Der Blindenfußballer Serdal Celebi vom FC St. Pauli freut sich über die Aufmerksamkeit, die seine Nominierung für das «Tor des Monats» der ARD-Sportschau ausgelöst hat. «Ich genieße die Situation und versuche, jede Interviewanfrage wahrzunehmen, um damit auch Werbung für den Blindenfußball zu machen», sagte der 34-Jährige in einem Interview, das am Dienstag auf der Homepage des Clubs veröffentlicht wurde.

von dpa

11. September 2018, 16:31 Uhr

Celebi hatte im Finale der Blindenfußball-Bundesliga gegen den MTV Stuttgart (1:2) am 25. August den Ball an mehreren Gegnern vorbei in den linken Torwinkel gesetzt. Es ist das erste Mal, dass ein blinder Fußballer für das «Tor des Monats» nominiert ist. Celebi: «Ich glaube schon, dass mir dadurch eine gute Werbung für den Sport gelungen ist.» Die Abstimmung läuft noch bis Samstag.