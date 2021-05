Tourismus : Blauer Himmel und entspannte Lage für Urlaubsgäste

Nach ungemütlichem Wetter zu Beginn des langen Feiertagswochenendes folgt am Pfingstsonntag blauer Himmel in Schleswig-Holstein. Weiterhin kühle Temperaturen ermöglichen den Urlaubsorten jedoch eine langsame und entspannte Rückkehr zur Normalität in der Corona-Pandemie.

Scharbeutz | Das Wetter am Pfingstsonntag ist den zahlreichen Urlaubern in Schleswig-Holstein gegenüber freundlicher gestimmt gewesen als am Vortag. „Nicht nur die Strandkorbvermieter in Scharbeutz sind froh über ein bisschen blauen Himmel nach dem ganzen Regen“, sagte Bürgermeisterin Bettina Schäfer am Mittag. Die Hotels seien ausgebucht und der Ort gut besucht, ...

