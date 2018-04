Ausschreitungen : Bislang 41 Urteile wegen G20-Krawallen: Zwei Freisprüche

von dpa

23. April 2018, 07:55 Uhr

Nach den schweren Ausschreitungen während des G20-Gipfels in Hamburg im Juli sind in Strafprozessen mittlerweile 41 Urteile gesprochen worden. 19 Entscheidungen seien bereits rechtskräftig, sagte eine Gerichtssprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Zwei Angeklagte seien bisher freigesprochen worden, jedoch habe die Staatsanwaltschaft in beiden Fällen Berufung eingelegt. Unterdessen wurden gut vier Monate nach Beginn der Öffentlichkeitsfahndung der Soko «Schwarzer Block» von den 107 unbekannten Verdächtigen 27 Personen identifiziert, wie ein Polizeisprecher sagte.