Kriminalität : Bilanz des Zolls im Norden

Der Zoll stellt heute seine Jahresbilanz 2017 für Schleswig-Holstein vor. Im Zollamt Rendsburg in Borgstedt werde auch über die größte jemals in Schleswig-Holstein sichergestellte Menge an Schmuggelzigaretten informiert, kündigte der Pressesprecher des Hauptzollamtes Kiel, Claus-Peter Minkwitz, an. Bisher sei der Fall noch nicht publik gemacht worden. Die Zigaretten waren am Kieler Ostuferhafen beschlagnahmt worden.

von dpa

18. April 2018, 03:40 Uhr

Im Jahr hatten Schleswig-Holsteins Zöllner nach eigenen Angaben knapp 50 000 Objekte und mehr als 68 000 Menschen kontrolliert. Dabei wurden in mehr als 4800 Fällen Schmuggel verhindert beziehungsweise Verstöße gegen das Zollrecht aufgedeckt. Unter anderem konnten die Beamten 1,9 Millionen unversteuerte Zigaretten und 31 000 Liter unversteuertes Mineralöl aus dem Verkehr ziehen. Weiterhin wurden 95 Waffen, mehr als 1550 Schuss Munition sowie mehr als 16 300 illegale Böller sichergestellt.