Beach-Volleyball : Bieneck/Schneider unterliegen Weltranglisten-Ersten knapp

Am ersten Tag des Welttour-Finals der Beachvolleyballer in Hamburg hat das deutsche Nationalteam Victoria Bieneck und Isabel Schneider einen Sieg knapp verpasst. Das Duo unterlag am Mittwoch im Stadion am Rothenbaum den Brasilianerinnen Agatha/Duda mit 1:2 (21:19, 17:21, 15:17). Die 27-jährige Bieneck und die gleichaltrige Schneider, die in diesem Jahr bei hochklassigen Welttour-Turnieren in Fort Lauderdale und Ostrava bis ins Halbfinale vorgestoßen waren und jeweils Vierte wurden, boten vor 3500 Zuschauern den Weltranglisten-Ersten Agatha/Duda einen harten Kampf.

von dpa

15. August 2018, 21:34 Uhr

Bis in den Tiebreak hinein war die Partie ausgeglichen. Bieneck/Schneider wehrten vier Matchbälle ab, dann entschied die Routine der Brasilianerinnen. Zunächst spielen die je zehn besten Frauen- und Männerteams in Hamburg in Fünfergruppen, dann folgt die K.o.-Runde. Agatha/Duda waren im Vorjahr erst im Finale an den Olympiasiegerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst gescheitert, die bei der aktuellen Auflage des Welttour-Finales nicht dabei sind. Ludwig ist gerade erstmals Mutter geworden.

Bieneck/Schneider, die in der zweiten Saison zusammen spielen, nutzen in diesem Jahr auch das Know-how von Ludwig/Walkenhorst. Trainerin Helke Claasen und Sportpsychologin Anett Szigeti arbeiten jetzt auch mit den Wahl-Hamburgerinnen zusammen.