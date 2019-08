Fußball : Bezirksamt im Fall Jatta: «Gewisse Dinge brauchen ihre Zeit»

Drei Vereine haben Einspruch gegen die Wertung ihrer Partien gegen den HSV eingelegt. Grund: Die ungeklärte Situation um den Hamburger Profi Jatta. Vom kommenden HSV-Gegner Hannover sind andere Töne zu hören. Doch nicht nur im Sport wird die Causa Jatta aktuell erörtert.

Avatar_shz von dpa

28. August 2019, 17:06 Uhr

Im Fall Bakéry Jatta ist mit einer Entscheidung des zuständigen Bezirksamts Hamburg-Mitte nicht so schnell zu rechnen. «Gewisse Dinge brauchen ihre Zeit», sagte eine Sprecherin der Behörde am Mittwoch auf Anfrage. Die Angelegenheit werde aber so zügig wie möglich bearbeitet. Nähere Angaben machte sie nicht: «Zum Ablauf und Inhalt eines laufenden Verfahrens können wir uns nicht öffentlich äußern.»

Jattas Anwalt Thomas Bliwier hatte dem Bezirksamt am Dienstag eine Stellungnahme zukommen lassen, um Zweifel an der Identität des Fußball-Profis von Zweitliga-Tabellenführer Hamburger SV zu beseitigen. «Natürlich weisen wir die Vorwürfe mit aller Entschiedenheit zurück», hatte Bliwier gesagt. Unterstützung erhält Jatta auch von HSV-Verantwortlichen, die stets betont haben, zu ihrem Spieler zu stehen.

Nach einem Bericht der «Sport Bild» soll es Zweifel an der Identität des HSV-Stürmers geben. Der Fall beschäftigt auch den Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes. Der 1. FC Nürnberg, der VfL Bochum und der Karlsruher SC haben Einspruch gegen die Wertung ihrer Saisonspiele gegen den HSV eingelegt. Darmstadt 98 hatte dagegen auf einen Einspruch verzichtet.

Der nächste Hamburger Gegner Hannover 96 tendiert im Falle einer Niederlage am Sonntag wohl dazu, auf einen Protest zu verzichten. «Meine Empfehlung wäre es zurzeit, keinen Protest einzulegen», wurde der Hauptgesellschafter der Niedersachsen, Martin Kind, von der «Hamburger Morgenpost» zitiert. Eine endgültige Entscheidung sei noch nicht gefallen, doch Kind sagte: «Wenn man die menschliche Seite betrachtet und an den Spieler denkt, sollten wir eigentlich keinen Protest einlegen.»

Kritik an den Einsprüchen der drei Clubs, die allesamt gegen den HSV verloren hatten, äußerte Trainer Daniel Thioune vom Ligarivalen VfL Osnabrück. Zwar kenne er die sportjuristischen Argumente, aber für ihn gehe es in der Angelegenheit um ethische Werte, sagte Thioune der «Neuen Osnabrücker Zeitung». «Wer es nicht schafft, gegen den HSV zu punkten, sollte nicht auf dem Rücken eines Flüchtlings, der niemandem etwas getan hat, versuchen, einen Vorteil herauszuholen, sondern besser auf die eigenen sportlichen Fehler schauen.»

Außerdem gebe es nicht den Ansatz eines Beweises, dass Bakéry Jatta nicht Bakéry Jatta sei. «Und zum Zweiten müssen wir uns doch wohl fragen, was wir ihm überhaupt vorwerfen wollen, wenn an der Geschichte irgendetwas dran wäre.»