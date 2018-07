Kriminalität : Beziehungsstreit: Mann sticht auf Freundin ein

von dpa

23. Juli 2018, 07:14 Uhr

Bei einem Beziehungsstreit in Hamburg-Bramfeld hat ein 25-Jähriger mit einem Messer auf seine gleichaltrige Freundin eingestochen. Der Mann habe der Frau am Sonntagmittag mehrere Male mit einem Messer in den Oberkörper gestochen, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit. Die Frau musste aufgrund ihrer Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar.