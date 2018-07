Wohnungspolitik : Bezahlbares Wohnen: Initiative sammelt 21 000 Unterschriften

Rund fünf Monate nach ihrem Start hat die vom Sozialverband und Mieterbund in Schleswig-Holstein gestartete Volksinitiative für bezahlbaren Wohnraum 21 000 Unterschriften gesammelt. «Damit ist ein erstes Etappenziel erreicht», sagte die Landesvorsitzende des Sozialverbandes Deutschland, Jutta Kühl, am Donnerstag. In den kommenden Monaten würden die «Aktivitäten nochmals verstärkt». Am 29. September wollen sich 370 Ortsverbände an einem landesweiten Aktionstag zu dem Thema beteiligen.

von dpa

26. Juli 2018, 14:20 Uhr

Nötig sind nur 20 000 Unterschriften, damit sich der Landtag mit den Forderungen befassen muss. Grund für die Initiative ist die angespannte Wohnungssituation besonders in den Ballungsgebieten im Norden. Für die Aufnahme eines Rechts auf angemessenes Wohnen in die Landesverfassung zeichnet sich im Landtag bisher aber nicht die erforderliche Mehrheit ab.