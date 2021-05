Brände : Bewohner soll Feuer in Flüchtlingsunterkunft gelegt haben

Ein Mann wird beim Brand in einer Flüchtlingsunterkunft leicht verletzt. Das Feuer richtet in dem Gebäude in Gudow einen hohen Sachschaden an. Gegen einen Bewohner wird nun wegen versuchten Mordes ermittelt.

Gudow | Nach dem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Gudow (Kreis Herzogtum Lauenburg) ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf versuchten Mord und schwere Brandstiftung gegen einen Bewohner. Noch am Samstagabend sei der 32-Jährige in der Unterkunft festgenommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Sonntag mit. Er sollte noch am Sonnta...

