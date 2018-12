Kriminalität : Bewaffneter Überfall auf Pizzalieferservice: Täter flieht

von dpa

23. Dezember 2018, 13:30 Uhr

Mit einer Schusswaffe hat ein unbekannter Täter am Samstagabend einen Pizzalieferservice in Hamburg-Wilhelmsburg überfallen und ausgeraubt. Der Maskierte habe mit vorgehaltener Waffe einen 35 Jahre alten Angestellten des Lieferdienstes bedroht und diesen aufgefordert, den Laden zu verlassen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Täter öffnete anschließend die Kasse und entwendete daraus Bargeld in Höhe von rund 130 Euro. Anschließend ergriff er zu Fuß die Flucht. Eine Sofortfahndung mit sieben Streifenwagen blieb am Samstagabend ohne Erfolg.