Kriminalität : Bewaffneter Mann überfällt Tankstelle in Altona

Ein bewaffneter Mann hat in Hamburg-Altona eine Tankstelle überfallen.

Hamburg | Trotz einer Sofortfahndung mit mehr als einem Dutzenden Fahrzeugen konnte die Polizei den Täter am Samstagabend nicht stellen, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Der Mann hatte in der Tankstelle an der Königstraße den Angestellten mit einer Schusswaffe bedroht und Geld verlangt. „Der Angestellte alarmierte umgehend die Polizei, daraufhin zerschlug...

