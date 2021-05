Prozesse : Bewährungsstrafe im Prozess wegen Missbrauchs von Kindern

Wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern hat das Schöffengericht in Meldorf im Kreis Dithmarschen am Dienstag einen 42 Jahre alten Mann zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt.

Meldorf | Bewährungsauflage ist die Teilnahme an einer Therapie, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte. Mit seinem Urteil entsprach das Gericht den Anträgen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung. Die Entscheidung ist rechtskräftig. Der Mann war angeklagt, sich Weihnachten 2015 in Heide an einem damals fünf Jahre alten Mädchen vergangen zu haben. Beide wohn...

