Bevölkerung : Bevölkerungsprognose 2040: Große Unterschiede im Norden

Große Teile Schleswig-Holsteins müssen sich nach einer Prognose auf sinkende Einwohnerzahlen einstellen.

Bonn | Wachstum erwartet das Bundesinstitut für Bau, Stadt- und Raumforschung dagegen weiterhin in Hamburg und dem Umland. In der Hansestadt soll die Bevölkerung bis zum Jahr 2040 im Vergleich zu 2017 um acht Prozent wachsen, wie das Bundesinstitut mit Sitz in Bonn am Dienstag mitteilte. Auch in der Region Schleswig-Holstein-Süd mit den Kreisen Pinneberg, Se...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.