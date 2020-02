Justiz : Beurlaubter Chef des Verfassungsschutzes erhält neue Aufgabe

Der nach Vorwürfen sexueller Belästigung von Mitarbeiterinnen im August 2018 beurlaubte Leiter des Verfassungsschutzes in Schleswig-Holstein, Dieter Büddefeld, erhält eine neue Aufgabe im Innenministerium. Büddefeld, als Verfassungsschutzchef bisher Abteilungsleiter, werde mit Wirkung zum 15. Februar von seinen Aufgaben entbunden, teilte das Innenministerium am Mittwoch in Kiel mit. «Ihm wird im Ministerium statusentsprechend die Verantwortung für ein Projekt zur Erarbeitung eines Präventionskonzeptes zu Reichsbürgern übertragen.»

Avatar_shz von dpa

05. Februar 2020, 15:26 Uhr

Das Büddefeld gegenüber ausgesprochene Verbot der Führung der Dienstgeschäfte werde zum 15. Februar aufgehoben. Die Umsetzung erfolge im beiderseitigen Einvernehmen. Das Disziplinarverfahren gegen Büddefeld sei noch nicht abgeschlossen und werde fortgeführt, sagte ein Ministeriumssprecher. Die Stelle des Abteilungsleiters Verfassungsschutz werde neu ausgeschrieben. Kommissarischer Verfassungsschutz-Chef ist zurzeit Joachim Albrecht.

Im August 2019 hatte die Staatsanwaltschaft Kiel ihr Ermittlungsverfahren gegen Büddefeld gegen Zahlung einer Auflage vorläufig eingestellt. Ermittlungen hätten lediglich in einem Fall ergeben, dass die vorgeworfene Handlung von strafrechtlicher Bedeutung gewesen sein könnte, erklärte die Staatsanwaltschaft. Gegen den Beamten waren verschiedene Vorwürfe wegen sexueller Belästigung von Mitarbeiterinnen erhoben worden.

Büddefeld war seit Ende 2011 Leiter des Verfassungsschutzes in Schleswig-Holstein. Im August 2018 wurde er beurlaubt. Das Innenministerium leitete ein Disziplinarverfahren ein und übergab der Staatsanwaltschaft Unterlagen.