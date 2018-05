Kriminalität : Betrunkener sorgt für eigene Verhaftung

von dpa

07. Mai 2018, 17:32 Uhr

Mit mehr als drei Promille Alkohol im Blut hat ein 36-Jähriger am Hamburger Hauptbahnhof seine eigene Verhaftung eingeleitet. Der Mann hatte in der Nacht zu Montag in betrunkenem Zustand Bundespolizisten angesprochen, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Ein normales Gespräch mit ihm war nicht mehr möglich. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,16 Promille. Wie sich herausstellte, wurde der verurteilte Mann seit Mitte April mit einem Haftbefehl gesucht. Grund hierfür waren Betrugsdelikte. Den zuvor geforderten Geldstrafen und dem Strafantritt war der 36-Jährige nicht nachgekommen. Er wurde für eine 40-tägige Freiheitsstrafe in eine Haftanstalt gebracht.