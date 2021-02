Kriminalität : Betrunkener randaliert in Linienbus

Wegen eines ungültigen Fahrscheins hat ein Betrunkener in einem Lübecker Linienbus einem Busfahrer ins Gesicht geschlagen und einen Schutz der Fahrerkabine beschädigt.

Lübeck | Der 23 Jahre alte Lübecker habe dem Fahrer beim Einsteigen in den leeren Bus einen ungültigen Fahrschein gezeigt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Als der Fahrer ihn darauf hinwies, reagierte der Mann aggressiv, schrie den Fahrer an und schlug ihm in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.