Unfälle : Betrunkener Radler fährt bei Rot: Lebensgefährlich verletzt

Ein 55 Jahre alter Fahrradfahrer ist in Lübeck bei Rot in eine Kreuzung gefahren und beim Zusammenstoß mit einem Auto lebensgefährlich verletzt worden.

Lübeck | Der Mann sei nach dem Unfall am Donnerstagabend in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus gebracht worden, teile die Polizei am Freitag mit. Den Ermittlungen zufolge bog der 55-Jährige an einer Kreuzung bei roter Ampel links ab, ohne auf den Verkehr zu achten. Er fuhr einem Auto in die Seite. Der 32 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt. Be...

