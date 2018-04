Kriminalität : Betrunkener Lkw-Fahrer auf A7 gestoppt

von dpa

17. April 2018, 06:50 Uhr

Mit 2,54 Promille ist ein Lastwagenfahrer auf der Autobahn 7 nahe Schleswig erwischt worden. In der Nacht zu Dienstag bemerkte ein Autofahrer einen in Schlangenlinien fahrenden Lastwagen und rief die Polizei, wie eine Sprecherin mitteilte. Die Beamten stoppten den Sattelzug in Höhe Hüsby (Kreis Schleswig-Flensburg) und ließen den 37 Jahre alten Fahrer pusten. Das Ergebnis: 2,54 Promille. Der Mann erhielt eine Anzeige und musste seinen Führerschein abgeben.