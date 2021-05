Unfälle : Betrunkener flüchtet vor Polizei und überschlägt sich

Ein betrunkener 38 Jahre alter Autofahrer entzog sich am Sonntagmorgen in Hamburg einer Verkehrskontrolle. Bei seiner Flucht überschlug er sich mit seinem Wagen mehrfach und erlitt eine Kopfverletzung. Ein Alkoholtest ergab 1,82 Promille.

