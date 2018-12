Kriminalität : Betrunkener an S-Bahn-Station Reeperbahn attackiert

Ein Betrunkener ist am frühen Morgen des ersten Weihnachtstages am S-Bahn-Haltepunkt Reeperbahn zu Boden geschlagen und getreten worden. Nach ersten Ermittlungen habe ein 18-Jähriger den 25-Jährigen attackiert und dem am Boden Liegenden einen heftigen Tritt gegen den Kopf versetzt, teilte die Bundespolizei mit. Das Opfer sei kurz nicht mehr ansprechbar gewesen und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Mann habe bisherigen Erkenntnissen zufolge Verletzungen im Gesicht und eine Gehirnerschütterung erlitten, konnte das Krankenhaus aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

von dpa

25. Dezember 2018, 18:10 Uhr

Der mutmaßliche Täter fuhr mit einer S3 zum Bahnhof Altona. Bundespolizisten konnten ihn nach Zeugenhinweisen den Tatverdächtigen in der S-Bahn schnappen. Ein Alkoholtest habe 1,62 Promille ergeben, hieß es. Gegen den Deutschen wird wegen Verdachts auf gefährliche Körperverletzung ermittelt. Er kam auf freien Fuß.