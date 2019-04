Verkehr : Betrunkener 53-Jähriger fährt beinahe Polizisten an

von dpa

26. April 2019, 13:06 Uhr

Ein betrunkener 53-Jähriger hat auf der Flucht vor der Polizei in Hamburg-Wandsbek beinahe einen Beamten angefahren. Der Mann war am Donnerstag rund 30 Stundenkilometer zu schnell unterwegs gewesen und hatte versucht, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen, indem er einfach davonfuhr, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Beamte konnte sich demnach nur durch einen Sprung zur Seite davor retten, von dem Wagen erfasst zu werden. Wenige Straßen weiter wurde der flüchtige Fahrer dann gestoppt. Die Polizisten stellten fest, dass der 53-Jährige mit 2,7 Promille nicht nur stark alkoholisiert war, sondern auch keinen Führerschein besaß - der war ihm bereits 2018 wegen Trunkenheit im Straßenverkehr entzogen worden.