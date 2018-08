Prozesse : Betrugsprozess um angebliche Schiffsfinanzierung gestartet

von dpa

16. August 2018, 10:36 Uhr

Zwei Männer müssen sich seit Donnerstag vor dem Kieler Landgericht in einem Betrugsverfahren um eine angebliche Schiffsfinanzierung verantworten. Zum Prozessauftakt wiesen ein Schweizer und sein mitangeklagter Rechtsanwalt die Vorwürfe zurück. Nach Angaben ihrer Verteidiger wollen sich beide «im Übrigen schweigend verteidigen». Laut Anklage sollen sie 2013 Investoren vorgegaukelt haben, eine Finanzierung in Höhe von 152 Millionen Euro vermitteln zu können. Daraufhin floss laut Staatsanwaltschaft auf das Konto eines Angeklagten, der mit Finanzgeschäften befasst ist, eine Provision in Höhe von 7,6 Millionen Euro. Die Kieler Sparkasse stoppte aber die Weiterleitung des Geldes auf ein weiteres Konto des Mannes wegen Verdachts der Geldwäsche.