Prozesse : Betrugsprozess gegen Ex-Staatskanzleichef Schöning

vergrößern 1 von 1 Foto: Martin Schutt 1 von 1

Das Weimarer Verwaltungsgericht hatte bereits 2015 entschieden, dass er deswegen rund 92 000 Euro an die Thüringer Landeskasse zurückzahlen muss. Schöning war von der damaligen Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht (CDU) quasi aus dem Ruhestand nach Erfurt in die Regierung geholt worden. Er war von November 2009 bis Dezember 2010 Minister in der Staatskanzlei.

von dpa

erstellt am 31.Mai.2017 | 02:22 Uhr