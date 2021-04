Prozesse : Betrug mit falschen Polizisten

Im Prozess um organisierten Betrug mit falschen Polizisten hat ein leitender Kriminalbeamter den 28-jährigen geständigen Angeklagten am Dienstag belastet.

Kiel | Er führe seit drei Jahren die Betrugsermittlungen und habe tiefe Einblicke in die Bandenstruktur gewonnen, sagte der Kriminalhauptkommissar vor dem Kieler Landgericht. Mit dem 28-jährigen sitze „erstmals in Schleswig-Holstein einer auf der Anklagebank, der auf Call-Center-Ebene in der Türkei tätig war“. Nach Schilderungen des Zeugen wurden die Seni...

