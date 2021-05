Kriminalität : Betrüger prellt Unternehmen um mehr als 10.000 Euro

Mit dem sogenannten Chef-Betrug haben Täter ein Unternehmen im Kreis Dithmarschen um mindestens 10.000 Euro geprellt.

Heide | Eine Mitarbeiterin habe am vergangenen Dienstag eine angeblich von ihrer Chefin stammenden E-Mail erhalten, mit der Bitte um eine Überweisung, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Frau habe einen fünfstelligen Betrag überwiesen. Als die Angestellte am nächsten Tag ihre Chefin auf die Überweisung ansprach, fiel der Betrug auf. Die Bank habe der Firma...

