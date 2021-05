Kriminalität : Betrüger geben sich als Bankmitarbeiter aus: Verhaftungen

Als vermeintliche Bankmitarbeiter sollen Trickbetrüger Senioren im Raum Hamburg um fast 100.000 Euro gebracht haben.

Hamburg | Beamte des Landeskriminalamtes verhafteten am Dienstag vier mutmaßliche Täter und durchsuchten fünf Wohnungen in Hamburg und Barsbüttel (Kreis Stormarn). Dabei seien Beweismittel wie Handys und Schmuck sichergestellt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die insgesamt sieben Verdächtigen sollen Senioren im Alter zwischen 78 und 96 Jahren ange...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.