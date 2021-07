Kriminalität : Betrüger erbeuten mehrere zehntausend Euro von Kielerin

Telefonbetrüger haben eine Kielerin am Donnerstag um mehrere zehntausend Euro gebracht.

Kiel | Eine Anruferin habe sich als vermeintliche Enkelin der 64-Jährigen ausgegeben, die im Urlaub in einen tödlichen Unfall verwickelt worden sei, teilte die Polizei am Freitag mit. Am Steuer habe die Tochter der Angerufenen gesessen, die nun schwer verletzt im Krankenhaus liege. Ihr drohe wegen fahrlässiger Tötung das Gefängnis. Durch Zahlung einer Kautio...

