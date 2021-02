Prozesse : Betriebsrätin: Personalmangel bei Asklepios und Streit

Im Streit um die angestrebte Kündigung einer Betriebsrätin der Hamburger Asklepios-Kliniken wollen beide Seiten zunächst ein klärendes Gespräch führen.

Hamburg | Das vereinbarten die Streitparteien am Montag bei einem Gütetermin vor dem Arbeitsgericht. Sollten sich Asklepios, die Mitarbeiterin und der Betriebsrat nicht einigen, will das Gericht am 20. Mai in einer mündlichen Verhandlung eine Entscheidung treffen...

