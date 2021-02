Wetter : Betreten von Eisflächen bleibt gefährlich

Auch, wenn die zugefrorenen Gewässer in Hamburg verlockend erscheinen: die Eisflächen der Hansestadt sollten nicht betreten werden. Zu hoch ist das Risiko, dass man damit sich und die Helfer in Lebensgefahr bringt. Die Zeit der Minusgrade ist zudem vorbei.

Hamburg | Ob Außenalster, Kanäle, Fleete, Seen, Teiche oder Weiher - Feuerwehr, Polizei und Umweltbehörde warnen weiterhin davon, die Eisflächen in Hamburg zu betreten. „An hunderten Stellen in Hamburg bleibt das Betreten von Eisflächen trotz der Frostnächte weit...

