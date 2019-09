Literatur : Bestsellerautorin Ildikó von Kürthy kann auch singen

Avatar_shz von dpa

20. September 2019, 05:00 Uhr

Bestsellerautorin Ildikó von Kürthy (51, «Unter dem Herzen») kann auch singen. Bei der Vorstellung ihres neuen Romans «Es wird Zeit» am Donnerstagabend im Hamburger Ernst-Deutsch-Theater gab die 51-Jährige etliche Hits der 1980er Jahre zum Besten: Von «The Sound of Silence» von Simon & Garfunkel über «Careless Whisper» von George Michael bis «Do You Really Want To Hurt Me» von Culture Club. Zusammen mit NDR-Moderatorin Bettina Tietjen präsentierte Kürthy Auszüge aus ihrem neuen Roman, der auf Anhieb die Spitze der «Spiegel»-Bestsellerliste eroberte. Darin geht es um eine Frau um die 50, die nach langer Zeit in ihre alte Heimat zurückkehrt und ihre frühere Freundin wiedertrifft, die an Krebs erkrankt ist.