Fußball : Bestes Rückrundenteam: Schultz ist stolz auf die Kiezkicker

Wer hätte das gedacht: Nach dem Hinspiel in Braunschweig ist St. Pauli Tabellenvorletzter, nach dem zweiten Duell Achter. Und in der Rückrunden-Tabelle stehen Burgstaller & Co. sogar auf Platz 1.

Hamburg | An Daniel-Kofi Kyerehs gekonnten Tor-Salto hat man sich beim FC St. Pauli längst gewöhnt. Unter den „Fantastischen Drei“ in der Offensivabteilung der besten Rückrunden-Mannschaft der 2. Fußball-Bundesliga ist der 25-Jährige mit acht Treffern und neun Torvorlagen der Topscorer. Der in der Hinrunde lange verletzte Guido Burgstaller (9/3) und Winterausle...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.