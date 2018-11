Waffen : Beschuss-Stelle Eckernförde soll 2019 wieder eröffnet werden

Mitte kommenden Jahres soll die Beschuss-Stelle in Eckernförde wieder voll in Betrieb gehen. «Wir haben uns nach mehrmonatigen Verhandlungen zwischen Land, der Eichdirektion Nord und der Firma SIG Sauer auf Rahmenbedingungen verständigt, die einen dauerhaften Erhalt der Beschussstelle möglich machen sollen», sagte Wirtschafts-Staatssekretär Thilo Rohlfs am Freitag. Die amtliche Einrichtung für Waffen und Böller war vor knapp einem Jahr aus sicherheitstechnischen und organisatorischen Gründen größtenteils geschlossen worden.

von dpa

02. November 2018, 15:44 Uhr

Vertreter von Land, Eichdirektion Nord und dem Eckernförder Traditionsunternehmen SIG Sauer unterzeichneten am Freitag eine Vereinbarung. Die Eichdirektion will auf dem Gelände des Waffenherstellers Räume anmieten und entsprechend umrüsten. SIG Sauer habe sich zu Modernisierungs- und Ausbauarbeiten verpflichtet, sagte dessen Geschäftsführer Tim Castagne.

Seit Ende 2017 wird der Beschuss nur noch in einer Art Behelfsbetrieb für Waffen von SIG Sauer aufrechterhalten. «Sobald dies alles umgesetzt ist, können künftig auch wieder die rund 20 gewerblichen Büchsenmacher im Land, die derzeit auf Beschussämter in Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen oder Thüringen ausweichen müssen, die Dienste der Beschussstelle in Eckernförde in Anspruch nehmen», sagte Rohlfs. Die Kosten betragen für das Land 420 000 Euro.