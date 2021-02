Gesundheit : Beschäftigte in Arztpraxen am häufigsten wegen Corona krank

Beschäftigte in Arztpraxen in Schleswig-Holstein sind nach Zahlen der Krankenkasse Barmer am häufigsten wegen einer Infektion mit dem Coronavirus krankgeschrieben.

Hamburg | Im vierten Quartal 2020 waren es 4,7 je 1000 bei der Barmer versicherte Erwerbstätige aus dieser Berufsgruppe, wie die Krankenkasse am Dienstag mitteilte. Danach folgten mit 4,2 Erwerbstätige in Erziehung, Sozialarbeit und Heilerziehungspflege. Bei Gesu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.