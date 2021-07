Wissenschaft : Bernhard-Harms-Preis des IfW geht an Klimaökonomen

Den mit 10.000 Euro dotierten Bernhard-Harms-Preis des Kieler Instituts für Weltwirtschaft erhält in diesem Jahr der britische Wirtschaftswissenschaftler Lord Nicholas Stern.

Kiel | Dies teilte das Institut am Dienstag mit. Der Professor für Wirtschaft und Politik an der London School of Economics wurde vor allem dadurch bekannt, dass er ökonomische Folgen des Klimawandels berechnete. Der Preis wird am 4. September in Kiel verliehen. Lord Stern habe im Jahr 2006 erstmals die ökonomischen Folgen des Klimawandels modelliert, erl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.