Bundesregierung : Bernd Fabritius zu Antrittsbesuch bei dänischer Minderheit

Der Minderheitenbeauftragte der Bundesregierung, Bernd Fabritius, besucht heute erstmals die dänische Minderheit in Schleswig-Holstein. «Wir freuen uns darauf, dem Beauftragten die dänische Minderheit darzustellen und über aktuelle minderheitenpolitische Fragen zu sprechen», sagte der Generalsekretär des Südschleswigschen Vereins (SSF), Jens A. Christiansen, im Vorfeld des Besuchs in Flensburg.

von dpa

01. November 2018, 13:06 Uhr

Der Minderheitenbeauftragte der Bundesregierung, Bernd Fabritius, hat am Donnerstag die dänische Minderheit in Schleswig-Holstein besucht. Es sei ihm ein wichtiges Anliegen gewesen, persönlich mit Vertretern der Minderheit zu sprechen, sagte Fabritius nach dem etwa zweistündigen Gespräch in Flensburg. Die dänische Minderheit sei sehr agil und lebendig. Zudem sei die Minderheitenarbeit in der Region ein «Best-practice-Modell», das in Europa Schule machen sollte. Er unterstütze die Bemühungen, das Zusammenleben der Minder- und Mehrheiten im deutsch-dänischen Grenzland in die Liste des immateriellen Weltkulturerbes aufzunehmen. Er werde in Kopenhagen mit der zuständigen Ministerin darüber sprechen, was der zweckmäßigste Weg sei, einen solchen Antrag voranzubringen, sagte Fabritius.