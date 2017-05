Pferdesport : Berlin soll länger Teil der Global Champions Tour sein

Die Veranstaltung findet im denkmalgeschützten Sommergarten unter dem Funkturm statt. Er könne sich in Zukunft auch andere Orte in der Metropole vorstellen, meinte Wulff.

Die 2006 gegründete Global Champions Tour des Niederländers Jan Tops ist mittlerweile die lukrativste Springsport-Serie der Welt. Zusammen mit dem Ableger Global Champions League, einer Serie für Team-Wettbewerbe, werden in diesem Jahr etwa 23 Millionen Euro an Preisgeldern ausgeschüttet.

Insgesamt gibt es 15 Stationen, zwei in Deutschland. Neben Berlin ist an diesem Samstag Hamburg Schauplatz eines der mit 300 000 Euro dotierten Springen. In drei bis fünf Jahren soll die Serie laut Tops auf 20 Etappen erweitert werden.

Das Turnier in Berlin findet allerdings unmittelbar nach dem CHIO in Aachen, einer der bedeutendsten Reitsport-Veranstaltungen der Welt, statt. Probleme sieht Serien-Chef Tops zu der zeitlichen Nähe mit dem Traditionsturnier in der Soers nicht.

von dpa

erstellt am 26.Mai.2017 | 15:46 Uhr