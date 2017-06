Handball : Bericht: Kiel bei Handball-WM 2019 kein Spielort

Die 10 000 Zuschauer fassende Sparkassen-Arena des deutschen Rekordmeisters THW Kiel ist eine der größten Hallen Deutschlands. Die Stadt Kiel hat sich um die Austragung einer Vorrundengruppe und einer Hauptrundengruppe beworben. «Kiel war bei Länderspielen immer eine Bank, das waren immer echte Feste. Und ich weiß nicht, ob das in München auch so sein wird», sagte Thorsten Storm, Geschäftsführer des THW Kiel. Der deutsche und der dänische Handballverband wollen am Mittwoch in Berlin die WM-Spielorte bekanntgeben.

Bericht "KN"

von dpa

erstellt am 27.Jun.2017 | 21:25 Uhr