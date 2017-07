Kriminalität : Bericht: Hamburger Messerstecher als Islamist bekannt

Der Messerstecher hatte am Freitagnachmittag nach Angaben der Polizei in einem Supermarkt in Hamburg-Barmbek einen Menschen erstochen und vier weitere verletzt. Die Polizei wollte sich zunächst nicht auf ein Motiv festlegen. Ermittelt werde in alle Richtungen.

Bericht Tagesspiegel

von dpa

erstellt am 28.Jul.2017 | 20:24 Uhr